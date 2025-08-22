° / °

Priscila Senna cantará no maior palco já montado para um show no Recife

De acordo com a produção do DVD de 15 anos de Priscila Senna, o palco montado para o evento é maior que os que já foram visto no Carnaval do Recife. O show acontece no Marco Zero, na próxima quarta-feira (27).

Camila Estephania

Publicado: 22/08/2025 às 11:40

Priscila Senna gravará DVD em comemoração aos 15 anos de carreira no Marco Zero, na próxima quarta-feira (27)./Reprodução/Redes Sociais

Em coletiva de imprensa na manhã desta sexta-feira (22), a produção que organiza o show do DVD de 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna adiantou alguns detalhes sobre a megaestrutura da apresentação, que acontecerá no Marco Zero, na próxima quarta-feira (27). Com mais de 60 metros de largura e 18 metros de altura, o palco será o maior já visto na capital pernambucana até o momento.

Quem está responsável pela cenografia do espaço é a empresa Loop Design, que é referência no mercado nacional. Trata-se da mesma equipe que monta os palcos para artistas como Wesley Safadão, Xand Avião e João Gomes. Inclusive, foi a Loop que fez o palco da gravação do DVD do astro do piseiro, em 2022. Kaká Samora esta à frente do projeto e afirma que o palco de Priscila será ainda maior que o do pernambucano e que o do Carnaval do Recife.

Palco sendo preparado para o show de Priscila Senna
Priscila Senna gravará DVD em comemoração aos 15 anos de carreira no Marco Zero, na próxima quarta-feira (27).

Palco sendo preparado para o show de Priscila Senna (Crysli Viana/DP Foto)
“A idealização do palco partiu para trazer tanto esse impacto visual e como para quebrar alguns recordes”, comenta Kaká. “Para abraçar ainda mais o público e representar essa história que é a gravação do DVD da Priscila Senna”, completa.

DVD 15 anos , Palco , Priscila Senna , Recife
