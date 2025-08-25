Evento de educação reúne mais de 60 palestrantes no Recife e tem visitação é gratuita

Programação inclui debates sobre os desafios, caminhos e futuro da educação nos dias 27 e 28 de agosto

Jornada Bett acontece nos dias 27 e 28 de agosto (Divulgação)

Nos dias 27 e 28 de agosto, o Recife Expo Center recebe a Jornada Bett, um dos maiores eventos de educação do Nordeste, que reúne educadores, diretores, gestores, empreendedores, especialistas e secretários de educação de toda a região.

As inscrições para o Jornada Bett são gratuitas e devem ser feitas online.

Nesta edição, a Jornada Bett Nordeste tem como tema central “Uma nova aprendizagem para construir futuros regenerativos”. A proposta reflete o compromisso da Bett Brasil em promover discussões que levem em conta os desafios atuais da educação, ao mesmo tempo em que apontam caminhos possíveis para a reinvenção da aprendizagem, com coragem, inovação e compromisso com a vida.

A Jornada representa uma oportunidade estratégica de atualização, formação e networking, conectando práticas pedagógicas inovadoras com os desafios contemporâneos da educação básica pública e privada.

Uma das novidades da Jornada Bett deste ano é o auditório exclusivo para a Educação Pública, com acesso gratuito ao público. O espaço trará debates sobre os principais desafios do setor, apresentação de cases de gestão pública e soluções inovadoras para o ensino nas redes municipais e estaduais.

Programação

A programação inclui três auditórios simultâneos, com a presença de mais de 60 palestrantes nacionais e internacionais, além de uma área de exposição com soluções, produtos e inovações de mais de 40 empresas do setor educacional.

Com base no tema, a programação está organizada em torno de quatro grandes eixos temáticos, os 4 C’s da Jornada: Convivência, Consciência, Cuidado e Criação. Cada um deles convida o público a refletir sobre diferentes dimensões da educação em tempos de mudanças rápidas e incertezas constantes.

O eixo ‘Convivência’ propõe pensar a escola como espaço de relações saudáveis, democrático, inclusivo e de pertencimento. Já ‘Consciência’ abordará como lidar com o excesso de informações, os riscos da desinformação e a importância do pensamento crítico, da ética digital e do uso consciente da Inteligência Artificial.

O eixo ‘Cuidado’ trará reflexões sobre o cuidado com o planeta e com as pessoas, explorando temas como saúde mental, bem-estar e sustentabilidade. Por fim, o eixo ‘Criação’ abordará a valorização das metodologias ativas, da autoria e do protagonismo estudantil na construção do conhecimento.