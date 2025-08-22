Agreste vai receber 26 obras de mobilidade, educação e saneamento por parte do Estado

Ouvir para Mudar, em Caruaru (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

O Agreste de Pernambuco vai receber 26 obras por parte do governo do estado. As ordens de serviço foram assinadas sexta-feira (22), somando R$ 300 milhões em investimentos para a região. O valor será destinado para saúde, educação, segurança pública, mobilidade, saneamento e infraestrutura hídrica.

Na saúde, o Hospital Regional do Agreste passará por reforma e ampliação, com investimento de R$ 110 milhões e previsão de cerca de 200 novos leitos. Também foram autorizadas a manutenção predial da unidade, a aquisição de equipamentos para a UPA Caruaru, Hospital São Sebastião e UPAE Caruaru, além da ampliação do serviço de hemodinâmica do Hospital Mestre Vitalino.

Na educação, 61 escolas estaduais da GRE Agreste Centro Norte serão requalificadas. Além disso, está prevista a construção da Escola de Referência em Ensino Médio de Xique-Xique, em Caruaru, e de duas novas escolas técnicas, em Caruaru e Pesqueira.

Na segurança, o pacote inclui a construção de delegacias em Riacho das Almas, Panelas, Bonito e Bezerros; a implantação da Seção do Corpo de Bombeiros em Bonito; e a construção de um novo batalhão da Polícia Militar em Bezerros. O investimento nessa área ultrapassa R$ 27 milhões.

Na mobilidade, estão previstas a restauração da PE-180, entre Belo Jardim e São Bento do Una, em trecho de 21,8 km, e a recuperação de 7,8 km da PE-071, que liga Gravatá a Chã Grande.

Em recursos hídricos, foram assinadas ordens de serviço para a recuperação da Barragem Amora Grande, em Gravatá e Chã Grande, e para a instalação de 20 sistemas de dessalinização em oito municípios. Também estão previstos investimentos em estações de tratamento de água em São Caetano e São Bento do Una, além da adequação da ETA Bezerros e melhorias na ETA São Caetano para reforço da Adutora do Agreste.

O pacote inclui ainda ações em iluminação pública, com extensão do sistema na BR-232 em Pombos, dentro do programa Ilumina PE.

“Chegamos a Caruaru para anunciar cerca de R$ 300 milhões em obras que vão beneficiar a população do Agreste Central. Por exemplo, em R$ 110 milhões para a obra do Hospital Regional do Agreste, que vai levar mais dignidade para as pessoas. Também terão mais de 20 quilômetros de estradas garantidos, reformas nas escolas para que os alunos, professores e comunidade tenham melhores condições, além de construção de novas delegacias. Estamos assinando documentos que vão virar objeto de trabalho, entrega, obra e serviço para a população do nosso Estado”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

