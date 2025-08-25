Turistas estrangeiros são multados em R$ 13 mil por subir no Morro Dois Irmãos, em Noronha

Acesso às ilhas secundárias, ilhotas e rochedos é proibido no Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, com exceção do Morro São José

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas (Foto: Bruna Roveri)

Três turistas estrangeiros (dois portugueses e um italiano) foram multados em R$ 13.132 por acessarem o Morro Dois Irmãos, localizado dentro do Parque Nacional Marinho, em Fernando de Noronha. A infração foi registrada em vídeo, no dia 17 de agosto, e encaminhada ao Núcleo de Gestão Integrada (NGI) do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

De acordo com o instituto, os rochedos têm papel essencial na manutenção da biodiversidade, servindo de refúgio para diversas espécies terrestres e aves marinhas. O Plano de Manejo do PARNAMAR proíbe o acesso a essas áreas para visitação. A única exceção é o Morro São José, cujo acesso é permitido a pé ou a nado, mediante agendamento prévio.

O ICMBio informou que os três turistas já deixaram a ilha, e os autos de infração foram encaminhados por e-mail.

Além da ilha principal de Fernando de Noronha, o arquipélago é formado por outras 20 ilhas secundárias, ilhotas e rochedos, todos integrados à área protegida do Parque Nacional Marinho.

Outro caso

Em janeiro, seis turistas foram multados após invadirem uma área de acesso proibido para tirar fotos em Fernando de Noronha. O caso foi flagrado por um guia do local, que avisou para uma jovem sobre os perigos de estar em um precipício. O local é isolado porque sofre com deslizamentos de pedras

O ICMBio identificou e multou os turistas após a denúncia. Foram cinco mulheres e um homem, mas nenhum teve a identidade divulgada. A multa que eles foram submetidos variam entre R$ 2 mil e R$ 8 mil.

