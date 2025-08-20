Fernando de Noronha recebe evento de cirurgia reparadoras; saiba como agendar atendimento

Os atentimentos serão feitos entre 25 e 28 de agosto no período da manhã

Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha (Foto: SES-PE)

O Hospital São Lucas, em Fernando de Noronha, recebe a 12ª edição de Cirurgias Reparadoras Ambulatoriais entre os dias 25 e 28 de agosto. A ação é feita em parceria com a Superintendência de Saúde, com médicos cirurgiões plásticos do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, localizado no Recife.

Os atendimentos acontecerão no turno da manhã, a partir das 8h, e o agendamento pode ser feito presencialmente, na recepção do hospital, ou através do telefone (81) 3619-0923, sem a necessidade de encaminhamento médico.

As indicações são para lesões cutâneas que necessitem de biópsia e histopatológico; lipomas e cistos sebáceos; cicatrizes patológicas; unha encravada; verrugas virais; feridas cutâneas agudas ou crônicas; mamas extranumerárias (axilares); mamilos invertidos; ginecomastia; hipertrofia de pequenos lábios (genitalia feminina); blefarocalase (queda das pálpebras superiores, causando diminuição da acuidade visual) e orelhas proeminentes (orelha em abano).

"A iniciativa é de grande importância para a comunidade local, pois possibilita o acesso a procedimentos reparadores de forma prática e gratuita, sem precisar se deslocar para o continente, contribuindo para a melhoria da saúde, da autoestima e da qualidade de vida dos moradores", afirmou o superintendente de Saúde, Fernando Azevedo.

