TJPE oferece serviços gratuitos de saúde no TI Xambá, em Olinda; veja datas

Entre as ações estão aplicação de vacina, teste de glicemia, avaliação nutricional e mais

Teste de glicose está entre os serviços ofertados no evento (Foto: Freepik)

Moradores de Olinda receberão uma ação de cidadania do Núcleo de Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco com serviços de saúde na quarta-feira (27) e quinta-feira (28). A ação será realizada por meio do Centro Estadual de Solução de Conflitos (Cejusc) de Olinda, no Terminal Integrado Xambá

O serviço é feito em parceria com a Prefeitura de Olinda e contará com aplicação de vacina influenza e covid (grupos prioritários); teste de glicemia (só se estiver em jejum); aferição de pressão arterial; avaliação nutricional (apenas no dia 27); atendimento médico (20 por dia); e assistência jurídica.

O Programa Justiça Itinerante: Conciliação e Cidadania, foi instituído pela Instrução Normativa nº 6/2019 do TJPE e tem como objetivo primordial a realização de ações de conciliação nas comunidades e municípios do Estado de Pernambuco, como forma de resgatar as relações sociais entre os membros da comunidade.