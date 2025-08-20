TJPE lidera ranking nacional de transparência do Judiciário

O ranking é feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) ficou em primeiro lugar no Ranking da Transparência 2025 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado nesta quarta-feira (20), em Brasília. A corte estadual atingiu 100% dos critérios avaliados.

O anúncio ocorreu durante a 2ª Reunião Preparatória do 19º Encontro Nacional do Poder Judiciário, conduzida pelo ministro Luís Roberto Barroso, presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal. O presidente do TJPE, desembargador Ricardo Paes Barreto, recebeu o certificado das mãos dos conselheiros Renata Gil e José Rocha Rotondano.

O ranking busca estimular a divulgação de informações acessíveis e padronizadas à sociedade. A avaliação considera quase 100 indicadores em áreas como planejamento estratégico, atos normativos, orçamento, finanças e acompanhamento de programas e projetos.

Nos últimos anos, o TJPE ampliou suas iniciativas de transparência. Em 2024, lançou um novo Portal da Transparência, com mais relatórios, filtros de busca e possibilidade de extração de dados em diferentes formatos. No mesmo ano, também recebeu o Selo Diamante do Programa Nacional de Transparência Pública.

A análise para concessão do certificado é realizada pelos Tribunais de Contas, que examinam os portais de órgãos dos três Poderes, além de Ministérios Públicos e Defensorias. O TJPE atingiu a pontuação máxima no levantamento.