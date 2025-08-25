Homem morre após ser esfaqueado e arremessado de barreira no Jordão, no Recife

Segundo informações extraoficiais, Henrique Gomes de Oliveira havia chegado em casa embriagado e, após uma discussão com a esposa, não foi autorizado a entrar na residência. Pouco tempo depois, a vítima foi agredida por várias pessoas em via pública e, em seguida, jogado da barreira.

A Polícia Civil informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o IML e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Um homem de 28 anos, identificado como Henrique Gomes de Oliveira, morreu após ser esfaqueado e arremessado de uma barreira na Travessa Campo do Elite, no bairro do Jordão, Zona Sul do Recife, no sábado (23). Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, o óbito da vítima foi decorrente do golpe de arma branca.

Segundo informações extraoficiais, a vítima havia chegado em casa embriagado e, após uma discussão com a esposa, não foi autorizado a entrar na residência.

Pouco tempo depois, por volta das 20h30, o homem foi agredido por várias pessoas em via pública e, em seguida, jogado da barreira.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para a ocorrência, mas a vítima já havia falecido no local. O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) atuou no resgate do corpo da vítima.

A Polícia Civil de Pernambuco, através da Força Tarefa de Homicídios na Capital, registrou o caso como homicídio consumado.

Ainda por meio de nota, a corporação informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.

