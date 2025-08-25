Homem é preso em Olinda suspeito de fazer ameaças ao youtuber Felca

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, o suspeito, identificado como Cayo Lucas, lucrava com a venda de vídeos e fotos das vítimas de estupro virtual e, por isso, começou as ameaças ao Felca.

Após publicar o vídeo sobre a "adultização" nas redes sociais, Felca alegou ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Um homem, identificado apenas como Cayo Lucas, foi preso nesta segunda-feira (25), em Olinda, no Grande Recife, suspeito de fazer ameaças ao humorista e youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca.

Após publicar o vídeo sobre a "adultização" nas redes sociais, Felca alegou ter recebido ameaças de morte e falsas acusações de pedofilia. O influenciador solicitou ao Google Brasil a quebra de sigilo de dados de um e-mail específico que fazia ameaças.

O Tribunal de Justiça de São Paulo acatou ao pedido e ordenou que o Google fornecesse em 24 horas as informações de identificação do usuário responsável pelo e-mail, incluindo IPs de acesso e dados cadastrais.

A prisão de Cayo Lucas é decorrente de uma decisão judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo, emitida em caráter de urgência no dia 17 de agosto. O suspeito estava acompanhado de outro homem, identificado como Paulo Vinícius, quando foi preso em sua casa em Olinda.

Cayo Lucas foi levado à delegacia responsável, onde os procedimentos legais foram formalizados. Já Paulo Vinícius deve ser apresentado à autoridade policial, sob a suspeita de envolvimento no crime previsto no artigo 154-A do Código Penal, que trata de invasão de dispositivo informático, em situação de flagrante.