ADULTIZAÇÃO

Felca dá detalhes sobre vídeo da adultização no Alta Horas

O vídeo sobre adultização do youtuber Felca ganhou destaque nacional

Metrópoles

Publicado: 17/08/2025 às 09:42

Em sua participação no programa, Felca comentou as ameaças que sofreu após lançar o vídeo/Foto: Reprodução/Redes Sociais

O youtuber Felca participou do programa Altas Horas, da Globo, exibido nesse sábado (16/8). Durante conversa com Serginho Groisman, ele falou pela primeira vez sobre o vídeo no qual denunciou o influencer Hytalo Santos por adultização de crianças.

Em sua participação no programa, Felca comentou as ameaças que sofreu após lançar o vídeo. “Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado".

Mesmo assim, o influencer afirmou não ter medo: “Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos”.

Felca fez um vídeo para o se canal criticando a adultização de crianças e adolescentes
Felca fez um vídeo para o se canal criticando a adultização de crianças e adolescentes
Felca fez um vídeo para o se canal criticando a adultização de crianças e adolescentes (Foto: Reprodução)
Felca fez um vídeo para o se canal criticando a adultização de crianças e adolescentes (Foto: Reprodução)
