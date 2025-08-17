Felca dá detalhes sobre vídeo da adultização no Alta Horas

Em sua participação no programa, Felca comentou as ameaças que sofreu após lançar o vídeo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O youtuber Felca participou do programa Altas Horas, da Globo, exibido nesse sábado (16/8). Durante conversa com Serginho Groisman, ele falou pela primeira vez sobre o vídeo no qual denunciou o influencer Hytalo Santos por adultização de crianças.

Em sua participação no programa, Felca comentou as ameaças que sofreu após lançar o vídeo. “Algumas ameaças, sim, algumas críticas, movimentos de difamação, de tentar descredibilizar. Eu e meus amigos sabíamos o que estávamos fazendo, que era grande, tudo era esperado".

Mesmo assim, o influencer afirmou não ter medo: “Pedófilos se sentiram atacados pessoalmente. Mas, sinceramente, quem tem que ter medo são eles, não uma pessoa que está denunciando. Quem tem que ter medo são os pedófilos”.

