Rede estadual de ensino abre processo de transferências para 2026

A rede estadual disponibiliza 23.869 vagas remanescentes para estudantes que já estão matriculados e desejam a transferência de escola

SEE fica no Recife (Divulgação)

A Secretaria Estadual de Educação (SEE) inicia, nesta segunda-feira (25), o processo de transferências internas para o ano letivo de 2026. O cadastro é voltado para os estudantes da rede estadual de ensino que desejam vagas destinadas nos 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e nos 2º e 3º anos do Ensino Médio.

Os interessados devem acessar o site www.siepe.pe.gov.br até o dia 29 de agosto. Para o ano letivo de 2026, a rede estadual disponibiliza 23.869 vagas remanescentes para estudantes que já estão matriculados e desejam a transferência de escola.

Do total, 5.823 estão distribuídas no Recife, 3.698 nos demais municípios da Região Metropolitana e 14.348 no interior. Desse total de vagas de transferência disponíveis para 2026, 5.232 são para o Ensino Fundamental anos finais e 12.728 para o Ensino Médio.

Também estão sendo disponibilizadas 5.909 vagas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para solicitar a transferência é necessário possuir cadastro no Sistema de Informações da Educação de Pernambuco (Siepe).

Para os estudantes menores de 18 anos, é importante que o CPF do responsável cadastrado na escola seja o mesmo do responsável que fará a solicitação de transferência.

Os pais que estiverem em dúvida se já possuem ou não esse cadastro podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 286 0086.

Ao final do processo de escolha da escola, será emitido um comprovante de solicitação. Esse comprovante deve ser apresentado no ato da efetivação da matrícula com os demais documentos, diretamente na escola de destino, entre 5 e 12 de janeiro de 2026.

As Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) não estão inseridas neste processo, pois o ingresso nessas unidades é feito mediante inscrição e processo seletivo.