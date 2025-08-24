Voo da Azul gera pânico em passageiros no Recife

Voo da Azul gera pânico (Divulgação)

O voo 4243 da Azul Linhas Aéreas, que partiu do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, às 18h15 do último sábado (23), com previsão de chegada às 21h40 no Recife, precisou ser arremetido durante o procedimento de aproximação para pouso na capital pernambucana.

Segundo o jornalista Jorge Moraes, o comandante, após executar a manobra de segurança, informou aos passageiros que seria necessário realizar um “reset no sistema” antes de tentar o pouso novamente, mas não explicou do que se tratava.

A falta de esclarecimentos gerou pânico entre os passageiros, que aguardaram cerca de 35 minutos até o comandante comunicar a recuperação do sistema. Nesse período, a aeronave sobrevoou o mar de Boa Viagem e realizou sucessivas voltas sobre a região de Aldeia, na Zona Oeste do Recife.

O avião, que vinha de São Paulo, pousou às 21h12 sob aplausos da tripulação e dos passageiros, após a situação de tensão vivida a bordo.

Ainda segundo o relato, a Azul tem enfrentado frequentes cancelamentos de voos no Recife, além de problemas na área de embarque, o que tem gerado reclamações de desorganização e insatisfação de passageiros.

Moraes também destacou a redução dos serviços oferecidos pela companhia, como a ausência de entretenimento a bordo, mesmo quando pago, e a queda na qualidade da alimentação. Em maio, a companhia aérea entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos (Chapter 11), que já foi aprovado, processo semelhante à recuperação judicial brasileira.

Entramos em contato com a Azul Linhas Aéreas para obter esclarecimentos sobre a ocorrência acima e questionamos os motivos da manobra, as medidas de segurança adotadas e se houve necessidade de assistência aos passageiros, mas até o momento não recebemos retorno.