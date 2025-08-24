Comerciantes protestam após remoção de barracas na BR-101, no Cabo

População interditou as duas vias e ateou fogo na pista em protesto.

Comerciantes fazem protesto em Charneca, no Cabo (Reprodução)

Uma equipe do Controle Urbano do município do Cabo de Santo Agostinho realizou, na tarde deste domingo (24), uma ação na BR-101, nas proximidades do bairro da Charneca, para remover barracas de comerciantes que atuavam às margens da rodovia.

Em protesto contra a retirada das estruturas, moradores e comerciantes interditaram as duas vias da BR-101. Pneus e outros materiais foram incendiados no meio da pista, bloqueando completamente o tráfego nos dois sentidos da rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi enviada ao local por volta das 18h50 para dar apoio à Polícia Militar na ocorrência, que segue em andamento.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Cabo para esclarecer o motivo da remoção das barracas e quantos comerciantes foram afetados, mas até o momento não houve retorno.