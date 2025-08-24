Comerciantes protestam após remoção de barracas na BR-101, no Cabo
População interditou as duas vias e ateou fogo na pista em protesto.
Publicado: 24/08/2025 às 19:26
Comerciantes fazem protesto em Charneca, no Cabo (Reprodução)
Uma equipe do Controle Urbano do município do Cabo de Santo Agostinho realizou, na tarde deste domingo (24), uma ação na BR-101, nas proximidades do bairro da Charneca, para remover barracas de comerciantes que atuavam às margens da rodovia.
Em protesto contra a retirada das estruturas, moradores e comerciantes interditaram as duas vias da BR-101. Pneus e outros materiais foram incendiados no meio da pista, bloqueando completamente o tráfego nos dois sentidos da rodovia.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi enviada ao local por volta das 18h50 para dar apoio à Polícia Militar na ocorrência, que segue em andamento.
A reportagem entrou em contato com a Prefeitura do Cabo para esclarecer o motivo da remoção das barracas e quantos comerciantes foram afetados, mas até o momento não houve retorno.