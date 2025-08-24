Um homem e cinco animais são resgatados de incêndio em prédio no Recife

Nenhum dos animais sofreu danos no ocorrido; homem de 61 anos foi resgatado com queimaduras de 1º e 2º grau e sinais de inalação de fumaça

Uma pessoa ficou ferida após apartamento pegar fogo no bairro do Espinheiro, no Recife (Reprodução/WhatsApp)

Um homem de 61 anos e cinco animais de estimação foram resgatados do prédio no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife, onde um apartamento no 9º andar foi atingido por incêndio na noite desse sábado (23).

O idoso apresentava queimaduras de 1º e 2º grau e sinais de inalação de fumaça. Ele foi conduzido ao Hospital da Restauração, no Derby, Centro do Recife.

Ao todo, três gatos e dois cachorros foram retirados de apartamentos em andares inferiores ao foco do incêndio e entregues aos seus tutores. Nenhum dos animais sofreu ferimentos.

De acordo com os bombeiros, nove viaturas de combate a incêndio, resgate e comando operacional foram empregadas. Após a extinção das chamas, a Defesa Civil foi acionada para avaliação estrutural do prédio.

