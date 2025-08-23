Homem é morto a tiros em Camaragibe na frente dos filhos

A vítima, conhecida como Kea, foi assassinada por homens encapuzados que fugiram após o crime

Carro do IML (Rafael Vieira/DP Foto)

Um homem identificado como Miqueias Misael, conhecido pelos amigos como Kea, foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (23), na Rua Amaro Albino Pimentel, no bairro do Areeiro, em Camaragibe. No momento do crime, a vítima estava acompanhada de seus três filhos, todos crianças.

Testemunhas relataram que homens encapuzados em um carro de cor preta se aproximaram de Miqueias e efetuaram vários disparos, fugindo logo em seguida sem deixar pistas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil de Pernambuco para obter mais informações sobre o caso, mas até o momento nenhum detalhe adicional foi divulgado.