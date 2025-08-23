Homem morre em colisão entre carro e caminhão na Avenida Norte, no Recife

Condutor do veículo de passeio ficou preso às ferragens, mas foi resgatado já sem vida

Carro colidiu com caminhão na madrugada deste sábado (23), na Avenida Norte, no Recife (Foto: Divulgação/CBMPE)

Um homem morreu e dois ficaram feridos após um carro colidir com um caminhão na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, no bairro de Casa Amarela, no Recife, na madrugada deste sábado (23).

A vítima fatal foi o condutor do carro. Ele ficou preso às ferragens do veículo, mas foi resgatado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Foram acionadas seis viaturas para a ocorrência, entre resgate, salvamento e comando operacional.

O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), que também atuou no caso, junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Passageiros no carro, dois homens ficaram feridos, receberam atendimento pré-hospitalar no local do acidente e foram conduzidos ao Hospital da Restauração.