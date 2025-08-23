Homem morre em colisão entre carro e caminhão na Avenida Norte, no Recife
Condutor do veículo de passeio ficou preso às ferragens, mas foi resgatado já sem vida
Publicado: 23/08/2025 às 10:49
Carro colidiu com caminhão na madrugada deste sábado (23), na Avenida Norte, no Recife (Foto: Divulgação/CBMPE)
Um homem morreu e dois ficaram feridos após um carro colidir com um caminhão na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, no bairro de Casa Amarela, no Recife, na madrugada deste sábado (23).
A vítima fatal foi o condutor do carro. Ele ficou preso às ferragens do veículo, mas foi resgatado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Foram acionadas seis viaturas para a ocorrência, entre resgate, salvamento e comando operacional.
O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), que também atuou no caso, junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Passageiros no carro, dois homens ficaram feridos, receberam atendimento pré-hospitalar no local do acidente e foram conduzidos ao Hospital da Restauração.