Homem morre em colisão entre carro e caminhão na Avenida Norte, no Recife

Condutor do veículo de passeio ficou preso às ferragens, mas foi resgatado já sem vida

Publicado: 23/08/2025 às 10:49

Carro colidiu com caminhão na madrugada deste sábado (23), na Avenida Norte, no Recife (Foto: Divulgação/CBMPE)

Um homem morreu e dois ficaram feridos após um carro colidir com um caminhão na Avenida Norte Miguel Arraes de Alencar, no bairro de Casa Amarela, no Recife, na madrugada deste sábado (23).

A vítima fatal foi o condutor do carro. Ele ficou preso às ferragens do veículo, mas foi resgatado já sem vida pelo Corpo de Bombeiros. Foram acionadas seis viaturas para a ocorrência, entre resgate, salvamento e comando operacional.

Carro colidiu com caminhão na madrugada deste sábado (23), na Avenida Norte, no Recife (Foto: Divulgação/CBMPE)

O corpo foi deixado aos cuidados da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE), que também atuou no caso, junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Passageiros no carro, dois homens ficaram feridos, receberam atendimento pré-hospitalar no local do acidente e foram conduzidos ao Hospital da Restauração.

