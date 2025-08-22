Adolescente de 14 anos fugiu de casa por medo de ter "Instagram secreto" descoberto, diz mãe

Maria Clara Gomes da Silva fugiu da residência dos pais, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, na última segunda (18), após uma discussão devido ao uso de um computador. Ela foi encontrada nesta quinta (21), em Boa Viagem, Zona Sul do Recife

Maria Clara está desaparecida desde segunda-feira (18) (Foto: Arquivo pessoal)

A adolescente de 14 anos Maria Clara Gomes da Silva, encontrada nesta quinta-feira (21) após passar três dias desaparecida, justificou que fugiu da casa dos pais, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, por medo de ter uma conta “secreta” no Instagram descoberta pelos responsáveis. A informação foi confirmada ao Diario pela mãe da jovem, Paula Gomes.

“Há alguns dias ela vinha usando exageradamente o computador, e a gente ficou preocupado em ela estar aprontando. Eu reclamei com ela, e uma das minhas falas foi: ‘Amanhã eu vou vasculhar e verificar seu celular, se tiver alguma coisa que você não está dizendo, se eu descobrir alguma coisa, você vai ver’. Ela se apegou nisso e se assustou, não sei o que ela pensou. Ela disse que foi realmente por isso, pelo medo de como eu iria reagir ou o que iria acontecer com ela se eu descobrisse que tinha um Instagram secreto, como a gente descobriu depois”, contou Paula.

Ela ainda disse que a principal suspeita das pessoas que estavam ao seu redor era de que a menina havia fugido para ficar com alguma colega ou namorado.

A mãe de Maria Clara explicou que está em processo de adoção da adolescente, e que acredita que isso pode ter tido influência pelo medo da garota ser rejeitada.

“Não somos pais biológicos dela, estamos em processo de adoção, então, pode ter passado pela cabecinha dela que a gente não iria aceitá-la ou que iria mandá-la de volta, eu não sei. Ela falou que o medo foi esse o motivo de ter saído, mas o que passou na cabecinha dela a gente não conversou, a gente tá dando tempo, o tempinho dela, porque ela está bastante abalada ainda, mas tá bem”, compartilhou.

Paula também contou como foi a situação de Maria Clara após sair de casa na segunda (18).

“Ela usou o (cartão) VEM, mas quando a passagem do acabou, ela começou a andar. Ela ficou realmente sem rumo. Nesse processo ela não sabe dizer por onde andou. Ela andou daqui do condomínio até o ponto de ônibus, foi para a Integração da Macaxeira, depois ficou entrando em ônibus aleatoriamente, pegou um ou outro ônibus pela porta de trás, foi uma loucura, ela ficou a esmo, desnorteada”, revelou.

Ainda segundo a mãe da jovem, a garota chegou até Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, onde permaneceu até receber ajuda e ser reconhecida. “Uma pessoa do quiosque (em Boa Viagem) viu que ela estava para lá e para cá, ficou preocupada com ela e deu comida, ela teve vergonha de pedir, por isso que ela ficou um tempinho sem se alimentar. Depois uma moça observou e percebeu que ela era a menina desaparecida, chamou a polícia e eles nos contataram”.

A mãe de Maria Clara contou que a menina passou por algumas dificuldades enquanto estava fora de casa. “Ela andou muito, estava com o pé machucado, estava desidratada. Ficou alguns dias sem se alimentar, não estava bebendo água direito, sem dormir ou dormindo em locais ermos”, relatou.