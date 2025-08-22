Cadeirante é morto dentro de casa por homens que usavam máscaras de palhaço

IML divulgou laudo da morte do presidiário ocorrida em maio (RÔMULO CHICO/DP)

Um cadeirante foi morto a tiros dentro da própria residência, na madrugada desta sexta-feira (22), na Rua Tabajara, comunidade do Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda, Região Metropolitana do Recife. A vítima foi identificada como Fábio Ferrari, que também utilizava o imóvel como depósito de bebidas.

De acordo com informações extraoficiais, o crime ocorreu por volta de meia-noite. Testemunhas relataram que dois homens encapuzados, usando máscaras de palhaço, chegaram ao local anunciando um assalto. Em seguida, foram até o cômodo onde Fábio estava e efetuaram os disparos.

Ainda segundo os relatos, a vítima se tornou cadeirante após ter sobrevivido a um atentado anterior. Nenhum objeto foi levado da residência. Os suspeitos fugiram após o crime.

O corpo de Fábio foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência de homicídio consumado está sendo investigado pela Equipe de Força Tarefa de Homicídios Metropolitana Norte. "As diligências seguem até o esclarecimento do caso", declarou.