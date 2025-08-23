Homem é morto a tiros na porta da UPA do Ibura, no Recife

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 30 anos, identificado como José Rafael Gitirana Rangel, foi morto a tiros na entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, na madrugada dessa sexta-feira (22).

De acordo com informações repassadas à polícia e ainda sob investigação, Rangel teria dado entrada na UPA por volta das 21h da quinta-feira (21). Apresentando ferimentos na cabeça, ele afirmou que teria sido espancado e mantido em cárcere privado.

A vítima teria rejeitado receber pontos nos ferimentos. Após o atendimento, dormiu no jardim da unidade de saúde. Durante a madrugada, Rangel foi surpreendido por um homem armado, que efetuou quatro disparos contra ele, que morreu na hora.

Segundo informações extraoficiais, a vítima era usuária de drogas e estava cometendo furtos e roubos na comunidade. Ele seria desafeto de traficantes da região.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou o homicídio consumado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, e “diligências seguem até o esclarecimento do caso”.