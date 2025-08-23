° / °

Vida Urbana
Homicídio

Homem é morto a tiros na porta da UPA do Ibura, no Recife

Vítima afirmou que teria sido espancada e mantida em cárcere privado

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/08/2025 às 12:15

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife/Foto: Reprodução/Google Street View

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 30 anos, identificado como José Rafael Gitirana Rangel, foi morto a tiros na entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife, na madrugada dessa sexta-feira (22).

De acordo com informações repassadas à polícia e ainda sob investigação, Rangel teria dado entrada na UPA por volta das 21h da quinta-feira (21). Apresentando ferimentos na cabeça, ele afirmou que teria sido espancado e mantido em cárcere privado.

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Lagoa Encantada, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife (Foto: Reprodução/Google Street View)

A vítima teria rejeitado receber pontos nos ferimentos. Após o atendimento, dormiu no jardim da unidade de saúde. Durante a madrugada, Rangel foi surpreendido por um homem armado, que efetuou quatro disparos contra ele, que morreu na hora.

Segundo informações extraoficiais, a vítima era usuária de drogas e estava cometendo furtos e roubos na comunidade. Ele seria desafeto de traficantes da região.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco disse que registrou o homicídio consumado por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital, e “diligências seguem até o esclarecimento do caso”.

