Influencer Gel Motos é preso no Recife com arma e faz vídeo ‘debochando de PMs’

O criador de conteúdo foi detido junto com um amigo na PE-016, na Guabiraba

Itens apreendidos com o influenciador Gel Motos (Foto: PMPE)

A Polícia Militar prendeu em flagrante um influenciador digital por porte ilegal de arma no bairro da Guabiraba, na Zona Norte do Recife, na manhã desta sexta-feira (22). O criador de conteúdo João Wagner, de 33 anos, conhecido como Gel Motos, estava de carona no carro sem placa de um amigo. Ambos foram conduzidos para a delegacia.

Junto com os envolvidos foram apreendidos uma pistola .40, munições e mais de R$ 22 mil em espécie. A prisão ocorreu durante uma ronda do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV).

Assim que foi detido, o influenciador fez um vídeo com o celular, o que foi visto como uma provocação pelos policiais que estavam fazendo a fiscalização. No entanto, a PM informou que não houve resistência por parte dele.

Gel Motos acabou sendo denunciado por desacato e porte ilegal de arma. Ele alega ter registro de CAC (Caçador, Atirador e Colecionador) e que os R$ 22 mil são provenientes de rifas.

Já o motorista do carro sem placa foi denunciado por dirigir sem cinto, conduzir em alta velocidade e supressão da identificação veicular. O caso foi registrado pela Central de Plantões da Capital.

Gel Motos soma mais de 700 mil seguidores no Instagram e posta conteúdos empinando motocicletas e "cantando pneu" com carros de luxo. A PM pontuou que o influencer costuma postar vídeos ostentando armas e cédulas de dinheiro. Uma das postagens mostra o criador de conteúdo com várias notas e se refere a elas como “mesadinha”.