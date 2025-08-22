CTTU fará esquema de trânsito para eventos no domingo

Segundo a CTTU, as intervenções no transito devem começar às 5h e terão acompanhamento dos agentes

CTTU vai monitorar corrida no Centro do Recife (Foto: Arquivo)

Neste domingo (24), a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vai implantar esquemas especiais de circulação para três eventos que ocorrerão na capital pernambucana: a Meia Maratona da Faculdade Pernambucana de Saúde, a 47ª Corrida Duque de Caxias e a 1ª edição da Marcha para Exu.

De acordo com a CTTU, as intervenções começam às 5h e terão acompanhamento de agentes e orientadores.

Corridas

A Meia Maratona terá largada às 5h, na sede da instituição, com percurso pela Avenida Mascarenhas de Moraes, Viaduto Tancredo Neves, Avenida Desembargador José Neves, Túnel Augusto Lucena, Avenida Dom João VI, Via Mangue, Ponte Governador Paulo Guerra, Cais José Estelita e Cais de Santa Rita, retornando pelo mesmo trajeto. A previsão de término é às 10h.

Já a Corrida Duque de Caxias, marcada para 6h, terá início no Forte Brum. O trajeto inclui Ponte do Limoeiro, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Palácio do Campo das Princesas, Avenida Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco Pontas e Avenida Engenheiro José Estelita, com retorno ao ponto inicial.

A partir das 12h começa a Marcha para Exu, com concentração no Marco Zero. O percurso seguirá pela Avenida Alfredo Lisboa, Rua do Moinho, Rua Bernardo Vieira de Melo, Travessa Tiradentes, Rua São Jorge, Rua do Observatório e será encerrado na Rua da Guia.

A CTTU orienta os condutores a acompanhar a sinalização temporária e alerta que os bloqueios serão desfeitos de forma progressiva. Informações podem ser obtidas pelo teleatendimento gratuito, disponível 24 horas, no número 0800.081.1078.

