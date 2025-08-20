Protesto: motociclistas se concentram em cruzamentos da Agamenon Magalhães, no Recife
No cruzamento com a Rua Odorico Mendes, pilotos chegaram a deixar suas motocicletas travando parte da via
Publicado: 20/08/2025 às 10:10
Motociclistas se concentram em cruzamentos da Agamenon (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Após concentração no Coque, e circulação em motociata pela região central e norte do Recife, grupos de motociclistas por aplicativo começaram a se concentrar em pontos específicos da cidade.
Segundo a CTTU, a partir das 9h20, os pilotos chegaram a três cruzamentos da Avenida Agamenon Magalhães, na zona norte:
Sentido Olinda, com Avenida Doutor Jayme da Fonte;
Sentido Olinda, com a Rua Leopoldo Lins;
Sentido Boa Viagem, com a Rua Odorico Mendes.
Neste último ponto, conforme informação da CTTU, algumas motocicletas chegaram a fechar parte da via.