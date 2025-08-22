PF prende ex-presidiário com 13 kg de super maconha em Jaboatão dos Guararapes

A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar outros envolvidos no esquema criminoso

Droga apreendida (Divulgação)

A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (22), um homem suspeito de tráfico interestadual de drogas em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. A operação ocorreu no bairro de Zumbi do Pacheco, durante uma ação de vigilância voltada ao combate ao tráfico de entorpecentes.

De acordo com as investigações, o suspeito, que já havia cumprido pena anteriormente, receberia uma encomenda contendo drogas. Após diligências de campo, os agentes interceptaram o indivíduo em posse de aproximadamente 13 quilos de skunk, espécie de maconha de alto valor comercial em razão da elevada concentração de THC.

No momento da prisão, também foi apreendido um aparelho celular, que será periciado para auxiliar nas investigações e identificar possíveis comparsas. O homem foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, no Recife, onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

Após os procedimentos legais, o suspeito passou por exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e foi encaminhado para audiência de custódia. A Polícia Federal informou que as investigações seguem em andamento com o objetivo de localizar outros envolvidos no esquema criminoso.

