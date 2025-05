Comando Militar do Nordeste homenageia personalidades do Estado no encerramento da Semana do Exército

/Foto: Rafael Vieira/ DP

O Comando Militar do Nordeste (CMNE) realizou, nesta quarta-feira (16), a solenidade de encerramento da Semana do Exército, que antecede a comemoração dos 377 anos da Força, celebrada oficialmente no dia 19 de abril. O evento, marcado por homenagens e rico simbolismo histórico, reuniu autoridades dos Três Poderes, representantes das Forças Armadas, empresários, educadores e membros da sociedade civil, no histórico Forte dos Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes (PE). Entre os presentes, estavam a governadora Raquel Lyra e Carlos Frederico de Albuquerque Vital, presidente do Diario de Pernambuco.





Presidida pelo comandante do CMNE, General de Exército Maurílio Miranda Netto Ribeiro, a cerimônia teve como destaque a entrega das condecorações da Ordem do Mérito Militar (OMM), do Diploma de Colaborador Emérito do Exército e da Medalha Exército Brasileiro (MEB) a civis e militares que prestaram relevantes serviços à instituição.





Entre os homenageados, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, recebeu a Ordem do Mérito Militar, mais alta comenda do Exército. Em seu discurso, ela ressaltou a importância do Exército para a história e o desenvolvimento do Brasil.





“O Exército Brasileiro nasceu em Pernambuco, ali na Batalha dos Guararapes, onde todos se uniram em defesa da nossa pátria, da nossa soberania. E desde então, o Exército tem trabalhado de maneira muito firme e forte, para garantir o nosso país, um país soberano, que possa cuidar de sua gente da melhor maneira possível. E mais do que tudo, dando oportunidade aos jovens que hoje a gente viu se apresentar aqui na sua formação.”, disse a governadora.





Também foi homenageado o presidente do Diario de Pernambuco, Carlos Frederico de Albuquerque Vital, que recebeu a Medalha Exército Brasileiro. Em seu agradecimento, ele declarou:





“É com imensa gratidão que recebo a Medalha Exército Brasileiro, uma honra que reflete o compromisso do Diario de Pernambuco com a verdade, a cidadania e democracia. Agradeço ao Comando Militar do Nordeste, na pessoa do General Maurílio Ribeiro, pela distinção e parabenizo todos os militares pelo trabalho exemplar em defesa do nosso país. Juntos, seguimos construindo uma sociedade mais justa e solidária.”





O evento contou com a presença de diversas autoridades, entre elas a deputada estadual Cayo Albino, representando o presidente da Assembleia Legislativa; o desembargador Ricardo de Oliveira Paes Barreto, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco; o desembargador Francisco Roberto Machado, presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região; a desembargadora Nise Pedroso e Lins de Souza, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região; os secretários estaduais Ana Luisa Gonçalves Ferreira da Silva (secretária de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha) e Alessandro Carvalho Liberato de Mattos (Defesa Social), entre outros nomes.





Durante a solenidade, foi lida a Ordem do Dia, o mesmo texto foi lido em todo o Brasil, destacando a Batalha dos Guararapes como o marco fundador do Exército Brasileiro e relembrando a vitória da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial.





O texto reforçou o papel do Exército como instituição de Estado, sua atuação humanitária em desastres naturais e seu compromisso com a cidadania, anunciando ainda a futura incorporação de mulheres ao serviço militar inicial.





“Que o exemplo daqueles que nos antecederam inspire cada um de nós a seguir honrando a farda que vestimos e a Bandeira que defendemos! Que continuemos unidos, prontos para superar os desafios do presente e do futuro, sempre em defesa de nossa Pátria e de nosso povo! Viva o Exército Brasileiro! Viva o Brasil!”, encerra a Ordem do Dia, lida pelo General Maurílio Ribeiro.





A cerimônia foi finalizada com um desfile militar no Pátio do Forte dos Guararapes, celebrando a tradição, a história e o papel atual do Exército Brasileiro na defesa da pátria e no apoio à população.

Veja quem foram os homenageados





Ordem do Mérito Militar





Raquel Teixeira Lyra – Governadora do Estado de Pernambuco Bernardo Peixoto dos Santos Oliveira Sobrinho – Presidente da FECOMÉRCIO-PE Alberto Ferreira da Costa – Vice-Provedor do Real Hospital Português Pedro Ivo Viana Moura – Membro do Conselho de Administração das Baterias Moura Joanilda Mazzarolo – Empresária e Jornalista





Medalha Exército Brasileiro

Ana Luiza Gonçalves Ferreira da Silva – Secretária Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Fernando de Noronha Antônio Veríssimo da Luz – Empresário Carlos Eduardo Lins e Silva – Presidente do Instituto do Autismo Carlos Frederico de Albuquerque Vital – Presidente do Diário de Pernambuco Eliézio José da Silva – Diretor de Educação Profissional e Diretor da Faculdade SENAC Fernando Braga Damasceno – Desembargador do TRF5 João Henrique de Araújo Franklin Neto – Presidente da CHESF Ricardo de Oliveira Paes Barreto – Desembargador do TJPE Rick Lândia Barboza da Silva – Vice-Presidente de Relações Institucionais e Marketing do Instituto de Gerenciamento de Projetos Rigoberto de Souza Júnior – Vice-Presidente da ANVFEB/PE Roberta Aureliano de Acioly – Diretora de Jornalismo da TV Guararapes Silvio Artur Simões Lins – Gerente de Operações Administrativas do SENAC Tânia Bacelar de Araújo – CEPLAN Valdiney Veloso Gouveia – Reitor da UFPB Valéria Cavalcante de Azevedo Pires – Chefe de Gabinete do Vereador Tadeu Calheiros Francisco Ítalo Duarte Kumamoto – Diretor-Presidente do Hospital Memorial São Francisco Epitácio Capela Gomes – Diretor-Sócio da MULTCON Engenharia Rogério de Souza Vasconcelos Júnior – Presidente da CNOR Alessandro Carvalho Liberato de Mattos – Secretário de Defesa Social de Pernambuco Ivanildo César Torres de Medeiros – Comandante da Polícia Militar de Pernambuco Francisco de Assis Cantarelli Alves – Comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco Antonio Luiz de Almeida Brennand – Empresário Juri Maia Leite – Diretor-Presidente da TV Globo Nordeste

Diploma Colaborador Emérito do Exército



Antônio Cláudio Sá Barreto Couto – Presidente do SINDUSCON/PE Viviane Moraes de Santa Clara – Chefe do Serviço de Emergência do Hospital de Aeronáutica do Recife Andréa Melo da Costa Rodrigues – Técnica de Laboratório de Segurança do Trabalho / IFPE Paulo José Gomes de Sales – Presidente Executivo do Grupo Moura André Joseph Victor Bruère – Presidente do LIDE Internacional Angélica Tasso de Souza – Diretora de Jornalismo da TV Globo Nordeste Mauro Gonçalves dos Santos – Diretor Regional da Bandeirantes Mídia Exterior Mariana Costa – Diretora Administrativa da Folha de Pernambuco Mônica Cristina de Carvalho – Diretora de Jornalismo da TV e Rádio Jornal do Commercio Lucila Nastassia – Assessora de Comunicação e Marketing da FECOMÉRCIO-PE Erika Lins Lundgren Holanda Pinto Caetano – Chefe do Cerimonial do Governo de Pernambuco Nara Neves Pires Galvão – Diretora de Eventos do Instituto Ricardo Brennand Daniele Constantino Ramos Vasconcelos – Chefe de Gabinete do Complexo Industrial Portuário de Suape Paulo Henrique Monteiro Borba – Diretor do Centro de Informática da UFPE Ana Paula Cândido Alexandre Sena – Chefe da Unidade de Programas e Projetos Especiais da Secretaria de Educação e Esportes de PE Maria Joseane de Lima – Supervisora de Atendimento de Veículos e Habilitação do DETRAN-PE Ely Jobson Bezerra de Melo – Coordenador-Chefe da Superintendência Militar e de Segurança Legislativa Paulo Henrique de Freitas Oliveira – Subchefe da Superintendência Militar e de Segurança Ricardo Borges Brazileiro – Gerente de Inovação e Tecnologia do SENAI-PE Oziel Alves – Diretor de Inovação e Tecnologia do SENAI Luiz Pedro de Araújo – Superintendente de Infraestrutura da UFRN Micherlon Santos de Oliveira – Cabo da PMPE Luiz José Inojosa de Medeiros – Prefeito de Jaboatão dos Guararapes Amaro Pedro de Souza – Fotógrafo Washington Manoel de Souza – Chefe da 2ª Seção do EMGPMPE Kleber José de Freitas – Subchefe da 2ª Seção do EMGPMPE Izaias Antônio Novaes Gonçalves – Diretor de Inteligência da PCPE Felipe Monteiro Costa – Gerente-Geral do Centro Integrado de Inteligência de Defesa Boris Berestein – Médico José Dagoberto de Melo Lobo Filho – Empresário, Água Mineral Diamante Azul Rui Augusto Gomes Filho – CEO da UM Telecom Marcelo Carneiro Leão – Diretor-Presidente do CETENE Kleber Dantas – Diretor da ICT/OCCA Écio de Farias Costa – Professor Titular de Economia da UFPE





Obs.: Alguns dos homenageados não puderam comparecer e receberão suas medalhas em uma próxima solenidade.