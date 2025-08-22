Mesmo com 16 reservatórios em colapso, PE contabiliza 25 barragens transbordando

Apesar do quantitativo, nenhuma das 25 está entre os sete reservatórios com maior capacidade de acúmulo de água em Pernambuco, segundo dados da Apac

Dos 25 reservatórios, 13 estão no Agreste, sete no Grande Recife, três na Mata Norte e dois na Mata Sul. (Foto: Divulgação/Compesa)

Apesar de Pernambuco registrar 16 reservatórios em situação de colapso, o estado conta ainda com 25 barragens que estão vertendo, acima dos 100% da capacidade, todas localizadas no Agreste, Grande Recife, Mata Norte e Sul, segundo o monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Dos 25 reservatórios, 13 estão no Agreste, sete no Grande Recife, três na Mata Norte e dois na Mata Sul.

As barragens que se destacam com maior porcentagem em capacidade estão: Gurjau, no Cabo de Santo Agostinho, com 115,99%; Mundau, em Garanhuns, com 112,34% e Santana II, em Brejo da Madre de Deus, com 105,03%.

Apesar dessa quantidade, que representa 26,8% das barragens em Pernambuco, nenhuma das 25 está entre os reservatórios com maior capacidade de acúmulo de água no estado.

Entre os com maior capacidade de acúmulo de água, três estão em situação de colapso, dois estão com volume entre 16% e 28%, além de dois reservatórios com aproximadamente 44%.

De acordo com monitoramento da Apac, todas as barragens do Sertão estão abaixo dos 79,77% , com 14 em situação de colapso, o que representa 35% dos reservatórios da região.

A Apac ainda ressaltou que as chuvas no Sertão se iniciam em novembro, existindo a possibilidade de recarga dos reservatórios e melhorando a situação hídrica da região.

