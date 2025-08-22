300 quilos de frango, salsicha e linguiça são aprendidos em transporte irregular

Segundo Adagro-PE, produtos de origem animal estavam em veículo sem refrigeração. Ação aconteceu em Limoeiro, no Agreste

Fiscais apreenderam carnes e embutidos sem refrigeração (Divulgação)

Trezentos quilos de carne de frango, salsicha e linguiça foram apreendidos em uma ação da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de Pernambuco (Adagro-PE).

Os fiscais realizaram a apreensão, na PE 050, em Limoeiro, no Agreste.

A ação aconteceu durante uma fiscalização de trânsito com barreira móvel para controle e monitoramento da sanidade agropecuária.

A Adagro lavrou um termo de apreensão e inutilização dos produtos pelo descumprimento da Lei Estadual nº 12.228/02.

Ainda segundo a Adagro-PE, a carga imprópria para comercialização e consumo humano foi destinada para destruição em um aterro sanitário da região.

“São requisitos previstos no Decreto nº 9.013/2017, que dispõe sobre a defesa e inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, que o transporte de produtos resfriados e congelados deve ser realizado em veículos com refrigeração artificial que assegurem a sua manutenção durante todo o trajeto”, informou a agência.

Maria Eugênia Soriano, gerente regional da Adagro Surubim, explica que as ações de fiscalização do trânsito agropecuário são fundamentais para garantir que os Produtos de Origem Animal - POA, que serão consumidos pela população,atendam às normas sanitárias. "Durante as barreiras realizadas pelos nossos fiscais estaduais agropecuários, verificamos o porte obrigatório dos documentos de trânsito como a Guia de Trânsito Animal - GTA (documento nacional de trânsito agropecuário) e a Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV.

Na ocasião, também são conferidos se os produtos como carne, queijo, iogurte, embutidos e peixes possuem registro de inspeção federal, estadual ou municipal, garantindo que estão registrados pelos órgãos de defesa agropecuária", ressaltou a gerente regional da Agência.

As ações de fiscalização volante com instalação de barreiras móveis em Pernambuco são coordenadas pela gerência de trânsito agropecuário da Agência de Defesa Agropecuária e executada pelas equipes fiscais e assistentes agropecuários em todo o estado.

O objetivo é garantir a sanidade animal e vegetal por meio do controle, fiscalização e ações educativas voltadas para produtores e transportadores de animais, vegetais, seus produtos e subprodutos.