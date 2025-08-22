Segurança em baixa e educação em alta: veja avaliação das áreas do governo Raquel, segundo Quaest

Segundo o levantamento, segurança pública é a área do governo com maior índice de reprovação: 38% dos entrevistados criticam o setor, 32% aponta que ele regular e 30% aprovam. No outro lado da tabela, a Educação aparece como a área mais bem avaliada: 55% acham positivo, 28% regular e 17%, negativo

Governadora Raquel Lyra (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Publicada nesta sexta (22), a Pesquisa Quaest aponta os pontos positivos, regulares e negativos da administração de Raquel Lyra (PSD).

Segundo o levantamento, A segurança pública é a área do governo com maior índice de reprovação: 38% dos entrevistados criticam o setor, 32% aponta que ele regular e 30% aprovam.

No outro lado da tabela, a Educação aparece como a área mais bem avaliada: 55% acham positivo, 28% regular e 17%, negativo.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 17 deste mês, e ouviu 1.104 pessoas em Pernambuco, com 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro informada é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Além disso, a pesquisa mostra que o transporte público tem o segundo maior índice de reprovação: 35% reprovam, 31 dizem que é regular e 34% aprovam.

A habitação é a segunda área da administração mais bem avaliada: 42% aprovam, 35%, acham regular e 23% reprovam.

Cenários

A pesquisa mostra cenários na disputa para o governo, em 2026.

O atual prefeito do Recife (PE), João Campos (PSB), tem a maior parcela das intenções de voto para o Palácio do Campo das Princesas, em Pernambuco, com 55%.

Os 55% de Campos seriam obtidos contra os seguintes concorrentes: a governadora Raquel Lyra (PSD): 24%; o ex-ministro Gilson Machado (PL): 6%; e Eduardo Moura (Novo): 4%.

Os indecisos são 4% e os que não vão votar, votariam em branco ou em nulo somam 7%.

