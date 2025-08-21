Recife anuncia obra da segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte

Com acesso pela Avenida Norte, a segunda etapa do Parque da Tamarineira começa a ser construída ainda este ano, segundo a prefeitura. Investimento previsto é de R$ 22 milhões, em uma área que é quase dobro da primeira fase

Área de mata no Parque da Tamarineira será preservada (Divulgação)

A obra da segunda etapa do Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, foi anunciada nesta quinta (21).

Os trabalhos, conforme a administração municipal, serão iniciados ainda em 2025.

Segundo a prefeitura, a intervenção está orçada em R$ 22 milhões.

O serviço contemplará uma área de 40,4 mil metros quadrados, quase o dobro do espaço da primeira etapa, entregue em 2024.

A segunda etapa do parque terá entrada pela Avenida Norte.

A prefeitura informou que o Hospital Ulysses Pernambucano, existente no local,

O anúncio da publicação do edital de licitação para as obras foi feito pelo prefeito João Campos e pelo vice-prefeito Victor Marques.

Conforme o prefeito, a maioria da área é de mata natural.

“Lançamos a licitação e até o final do ano iremos dar a ordem de serviço para começar as obras”, afirmou.

Conservação

A prefeitura anunciou que, por estar inserida quase toda no Setor de Conservação Ambiental (SCA), área de proteção mais rigorosa, a segunda etapa do Parque terá 86% de solo natural.

O projeto prevê equipamentos e brinquedos que estimulam o contato com a natureza. Além disso, serão plantadas cerca de 400 árvores e palmeiras, todas nativas. Pela lei, o SCA precisa ter no mínimo 80% de solo natural.

Projeto

A proposta do município é construir um passeio para pedestres e ciclistas. É um eixo que conectará as avenidas Rosa e Silva e Norte, permitindo a travessia por dentro do parque.

O pórtico histórico será requalificado e funcionará como ponto inicial do percurso.

Logo após o pórtico, haverá um playground com brinquedos de madeira, como a pirâmide de toras de madeira.

Seguindo o passeio de pedestres, o visitante encontrará três grandes decks redondos de madeira com plataformas de diferentes alturas, que servirão para múltiplos usos, como encontros, descanso e picnics.

Na Matinha, haverá a maior concentração de usos e atividades do Parque, como pista de cooper naturalizada medindo 500m; decks de madeira com bancos, mesas e espreguiçadeiras; anfiteatro, playground com diversos tipos de brinquedos em madeira; mesas para pic-nic; e redários.

A Matinha ganhará também, pela primeira vez no Recife, os “núcleos regenerativos”, espaços de plantio intensivo de espécies nativas que auxiliam na restauração ecológica e na biodiversidade.

Atualmente, boa parte da Matinha é composta por espécies exóticas.

O Canal do Jacaré, que passa por dentro do Parque, será totalmente requalificado. Além disso, o Parque vai ganhar uma grande praça de acesso pela Avenida Norte, que contará com estrutura para pérgolas de madeira, quiosques de alimentação, bancos, estação para bicicletas compartilhadas, arborização e paisagismo, sempre priorizando espécies nativas da mata atlântica.

O Canal do Jacaré, sua área molhada foi ampliada para aumentar a capacidade hidráulica do leito. Essa ampliação foi planejada para garantir que o canal possa comportar volumes de água maiores, especialmente em cenários de pico de vazão, sem comprometer a segurança e a eficiência do sistema de drenagem.