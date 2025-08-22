Concurso do IFPE: veja vagas e como se inscrever; remuneração passa de R$ 8 mil

Prefeitura fez concurso para diferentes áreas de atuação (Foto: Freepik)

Com salários que podem ultrapassar os R$ 8,6 mil, o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) anunciou a abertura de um concurso público para cargos técnico-administrativos em Educação (TAE). As inscrições estão disponíveis até 4 de setembro, exclusivamente pelo site da Funcern.

As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade — médio, técnico e superior — e contemplam diversas áreas de atuação. O valor da inscrição varia de R$ 75 a R$ 150, de acordo com o cargo, e pode ser quitado por Pix ou boleto bancário até 5 de setembro.

Remuneração e benefícios

O edital prevê salários iniciais que vão de R$ 2.483,52 (nível médio, 40h semanais) a R$ 8.692,32 (nível superior com doutorado, 40h semanais). Aos valores básicos serão somados auxílios previstos em lei, como alimentação, transporte, saúde, pré-escolar, além de adicionais de insalubridade ou periculosidade, quando aplicáveis.

1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Vagas com reserva

O certame também garante cotas afirmativas para diferentes perfis:

Pretos e pardos: Assistente de Alunos, Assistente em Administração, Técnicos de Laboratório (informática, redes e eventos), Técnico em TI, Contabilidade, Enfermagem, além de vagas para Administrador, Analista de TI, Assistente Social e Tecnólogo em Gestão de Pessoas.

Indígenas: Assistente em Administração e Médico Psiquiatra.

Quilombolas: Técnicos de Laboratório nas áreas de Eventos e Segurança do Trabalho.

Pessoas com deficiência: Assistente em Administração, Técnico em TI e Técnico em Contabilidade.

Provas e validade

A seleção será feita por meio de prova objetiva, com questões de conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para 26 de outubro. O resultado final deve ser divulgado em 5 de dezembro de 2025.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Os aprovados poderão ser lotados tanto na Reitoria quanto em qualquer campus do IFPE, já existente ou futuro.

Isenção da taxa

Candidatos de baixa renda poderão pedir isenção da taxa de inscrição entre 20 e 25 de agosto. O benefício será concedido a pessoas inscritas no CadÚnico com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, além de doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde.