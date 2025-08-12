Professores: IFPE abre inscrições para concurso com salários de até R$ 13 mil

São oferecidas 100 vagas para professor em diversas áreas, com salários de até R$ 13,2 mil. As inscrições vão até 28 de agosto

IFPE abriu inscrições para olimpíadas (Divulgação)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu, nesta terça-feira (12), as inscrições para o concurso público destinado ao cargo de professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT).

São 100 vagas ofertadas entre diferentes áreas e campi, com salários até R$ 13,2 mil.

As inscrições seguem até 28 de agosto e devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora, a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), no endereço: https://funcern.br/concursos/ifpe-docente-2025.

A taxa de inscrição é de R$ 220 e poderá ser paga via Pix ou boleto bancário até 29 de agosto.

Os salários variam de R$ 3.090,43 - para os cargos com jornada de 20h, sem titulação a R$ 13.216,85 - para os que exigem dedicação exclusiva, com doutorado.

Etapas



O concurso será composto por três etapas: prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; prova prática de desempenho didático-pedagógico, também de caráter eliminatório e classificatório; e prova de títulos, de caráter classificatório. A aplicação da prova objetiva está prevista para 19 de outubro de 2025. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

As oportunidades abrangem diversas formações, como Administração, Agroecologia, Artes, Arquitetura, Biologia, Ciência da Computação, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia, Filosofia, Física, Letras, Matemática, Psicologia, Química, Radiologia, Segurança do Trabalho, Sociologia, entre outras. Os aprovados e aprovadas poderão atuar nos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão, além das futuras unidades de Bezerros, Goiana, Recife Centro e Santa Cruz do Capibaribe.

Isenção

Também a partir desta terça-feira (12), candidatos/as podem solicitar isenção da taxa de inscrição, até 18 de agosto. O benefício é destinado às pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda familiar per capita de até meio salário mínimo; e para doadores/as de medula óssea reconhecidos/as pelo Ministério da Saúde.

Para solicitar, é necessário acessar o portal da Funcern e preencher o formulário, informando o Número de Identificação Social (NIS), no caso do CadÚnico. Para doadores de medula óssea, é preciso enviar imagem da carteirinha do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), atestado ou laudo emitido por entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Cotas

O certame passou a contar com um novo quadro de distribuição após sorteio público realizado no último dia 8, que adequou a reserva legal de vagas às cotas afirmativas previstas na nova Lei nº 15.142/2025.

Vagas da ampla concorrência foram realocadas para candidatos/as autodeclarados/as pretos/as e pardos/as, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência (PcD). Esta é a primeira seleção do IFPE a adotar o percentual ampliado para 30% da reserva de vagas para ações afirmativas, raciais e étnicas, além do percentual destinado a PcDs, conforme a nova legislação federal.

O sorteio resultou na destinação das seguintes áreas para cotas afirmativas:

Pessoas pretas e pardas – Recursos Naturais – Agroecologia (código 1103) e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias – Libras (código 904).

Pessoas indígenas – Gestão e Negócios – Economia (código 105), Ambiente e Saúde – Enfermagem, Urgência e Emergência (código 202) e Infraestrutura – Estruturas (código 803).

Pessoas quilombolas – Controle e Processos Industriais – Automação (código 501) e Ambiente e Saúde – Radiologia (código 209).

Pessoas com deficiência – Infraestrutura – Topografia e Geoprocessamento (código 805).

O edital completo retificado, com o novo quadro de vagas e todas as regras do concurso, está disponível no site da Funcern e do IFPE.

