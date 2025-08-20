IFPE abre inscrições de concurso com salários que ultrapassam R$ 8 mil

Edital atualizado inclui novo quadro de vagas redistribuídas para ações afirmativas. Inscrições vão até 4 de setembro.

Prova de concurso público (Foto: Freepik)

O Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) abriu as inscrições para um concurso público para para cargos técnico-administrativos em Educação (TAE's) com atuação em diversas áreas da instituição. Os candidatos podem se inscrever até o dia 4 de setembro pelo site da Funcern. Há salários que chegam a mais de R$ 8 mil.

A taxa de inscrição varia entre R$75, R$120 e R$150, a depender do cargo escolhido, e poderá ser paga via Pix ou boleto bancário até o dia 5 de setembro. As vagas contemplam diversas áreas de formação que vão de nível médio completo e médio profissionalizante até superior.

Os salários iniciais variam de R$ R$ 2.483,52, para cargo de nível médio com jornada de 40 horas semanais e sem titulação, a R$ 8.692,32, para cargo de nível superior com titulação de doutorado e também 40 horas semanais.

Esses vencimentos básicos serão acrescidos do valor de auxílio-alimentação e de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação, como auxílio pré-escolar, auxílio-transporte, auxílio-saúde, adicional de insalubridade ou periculosidade, conforme o caso.

No novo quadro de vagas, são destinadas os seguintes perfis para cotas afirmativas:

Pessoas pretas e pardas:

Assistente de Alunos (101);

Assistente em Administração (código 201), Técnico de Laboratório – Área Manutenção e Suporte em Informática (208);

Técnico de Laboratório – Área Redes de Computadores (211);

Técnico de Tecnologia da Informação (214); Técnico em Contabilidade (216);

Técnico em Enfermagem (217);

Administrador (301); Analista de Tecnologia da Informação – Área Desenvolvimento da Informação (302);

Assistente Social (304);

Assistente Social (305); Tecnólogo – Formação Gestão de Pessoas (311);

Pessoas indígenas:

Assistente em Administração (código 201);

Médico – Área Psiquiatria (310);

Pessoas quilombolas:

Técnico de Laboratório – Área Eventos (205); Técnico de Laboratório – Área Segurança do Trabalho (212);

Pessoas com deficiência:

Assistente em Administração (código 201);

Técnico de Tecnologia da Informação (214);

Técnico em Contabilidade (216).

Prova objetiva e resultado

O processo seletivo será realizado por meio de prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicada no dia 26 de outubro. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 05 de dezembro de 2025.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As vagas ofertadas no edital são para lotação em qualquer um dos campi existentes e que venham a surgir, ou ainda, na Reitoria do IFPE.

Isenção da taxa

Candidatos/as que não puderem pagar o valor da taxa de inscrição poderão solicitar a isenção entre os dias 20 e 25 de agosto, através de formulário próprio disponível no site da Funcern. Terão direito ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e doadores(as) de medula óssea reconhecidos(as) pelo Ministério da Saúde.