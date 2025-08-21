° / °

VIOLÊNCIA

Homem esfaqueia padrasto durante briga sobre retirada de lixo de dentro de casa, em Paulista

O caso aconteceu na noite da quarta-feira (20) no Janga. A vítima foi levada para o Hospital da restauração

Diario de Pernambuco

Publicado: 21/08/2025 às 20:44

Fachada Hospital da Restauração/Rafael Vieira

Fachada Hospital da Restauração (Rafael Vieira)

Um homem identificado como João Vitor Araújo da Silva, de 22 anos, foi preso em flagrante por esfaquear o padrasto, de 64 anos, após uma briga por conta da retirada do lixo de casa. O caso aconteceu na noite da quarta-feira (20) na Rua Cinco, no bairro do Janga, em Paulista.

Após a agressão, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) foi acionada. Com o auxílio da Central de Monitoramento de Tornozeleiras Eletrônicas, que localizou o suspeito no Terminal Integrado Pelópidas Silveira, a polícia conseguiu interceptar um ônibus na Avenida Presidente Tancredo Neves e prender João Vitor.

Ele viajava em um coletivo da linha TI Pelópidas Silveira/TI Macaxeira em direção à BR-101.

Entenda o caso

João Vitor, que já tinha passagem por tráfico de drogas, confessou o crime no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ele relatou que a briga começou quando o padrasto chegou em casa alcoolizado e o questionou sobre o lixo. O agressor pegou uma faca e desferiu golpes contra o padrasto.

A vítima sofreu ferimentos nas mãos e no pescoço. Inicialmente, foi levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rio Doce e transferida para o Hospital da Restauração (HR). O homem já recebeu alta.

O suspeito baleado foi socorrido para o Hospital da Restauração (HR), onde permanece sob custódia policial.
Recife, PE, 09/03/2023 - COLETIVA RESTAURAÇÃO - Imagem da fachada do Hospital da Restauração.
briga , Padrasto
