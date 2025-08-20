° / °

Vida Urbana
PRISÃO

Polícia prende suspeito de matar ex-companheira com cerca de 20 facadas em Serra Talhada

O suspeito foi detido por policiais militar na manhã desta quarta-feira (20)

Adelmo Lucena

Publicado: 20/08/2025 às 15:56

O suspeito foi levado para a delegacia da cidade/Foto: Reprodução / Google Street View

A Polícia Militar prendeu, na manhã desta quarta-feira (20), Cícero Ramos, de 44 anos, suspeito de ter matado a ex-companheira, Maria Francisca de Moura Silva, 42 anos, com cerca de 20 golpes de faca. O crime aconteceu no bairro de Caiçarinha da Penha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

O suspeito foi detido por volta das 11h e encaminhado para a delegacia da cidade, onde foi autuado em flagrante pelo crime de feminicídio. A Polícia Civil informou que Cícero passou pelos procedimentos de praxe e será apresentado em audiência de custódia.

Informações preliminares dão conta de que a vítima foi morta em casa e que um menor de idade presenciou toda a ação. O suspeito teria entrado armado na residência da ex-companheira e desferido diversos golpes contra ela. A vítima ainda foi socorrida ao hospital, mas não resistiu.

Violência de gênero em Pernambuco

Dados da Rede de Observatórios da Segurança mostram que Pernambuco ficou atrás apenas de São Paulo nas mortes de mulheres (feminicídio, transfeminicídio e homicídio), com 167 ocorrências em 2024. O levantamento apurou dados dos estados de Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro e São Paulo.

O estado teve uma redução de 2,2% (de 319 para 312) nos casos de violência contra as mulheres.

O levantamento ainda aponta que, a cada 17 horas, uma mulher morreu em razão do gênero em 2024 nestes nove estados.

Vítimas de violência de gênero podem pedir ajuda por meio da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana.

