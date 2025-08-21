Garota de 14 anos que sumiu de casa é encontrada com vida no Grande Recife 

Maria Clara Gomes da Silva ficou desparecida desde terça (19), quando deixou a residência dos pais, em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, após uma discussão devido ao uso de um computador.

Maria Clara foi encontra nesta quinta (21) (Divulgação)

A garota de 14 anos que sumiu de casa, no Grande Recife, foi encontrada com vida, nesta quinta (21).

A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Uma imagem postada pela família nas redes sociais aponta a foto da jovem com a palavra “encontrada”.

Os parentes aproveitaram para agradecer o apoio de quem ajudou a procurá-la.

O que aconteceu

Mãe da garota, Paula Gomes explicou que a filha sabia que tinha o celular rastreado pelos pais e que isso não era motivo para discussões.

Além disso, a jovem não tinha redes sociais e chegou a ser questionada pelos responsáveis, no domingo (17), se estava utilizando algum aplicativo de conversa, mas ela negou. A jovem ainda teria ficado chateada após ter sido orientada pelo pai a não utilizar o computador escondido.

Foi no dia seguinte a esta discussão que a jovem desapareceu. Paula Gomes contou que o pai da menina foi até o quarto para chamá-la para ir para a escola, mas não a encontrou.Foi até o banheiro e, somente depois disso, percebeu que a filha havia desaparecido.