Pernambuco tem queda de 50,8% nos roubos a coletivos em julho, diz governo

Foram contabilizados 29 casos em julho deste ano, segundo o relatório da SDS-PE

Coletivos contam com monitoramento da PM (Foto: Divulgação/SDS-PE)

Pernambuco registrou, em julho deste ano, 29 casos de roubos a coletivos. Os dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) apontam uma redução de 50,8% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizadas e 59 ocorrências. No acumulado de janeiro a julho, a queda chegou a 7,3%.

A pasta atribui a redução ao uso da inteligência e investigações, além da prisão de pessoas reincidentes na prática de assaltos a coletivos.

Já a Operação Transporte Seguro conta com atuação da Polícia Militar com patrulhamento embarcado, abordagens e mapeamento de áreas críticas. Medidas complementares, como a "Operação Medina" em dias de jogos, feriados e finais de semana, contribuem para coibir delitos como depredação de veículos e o perigoso "surf em ônibus".

Outros crimes

No mês passado foram recuperados 860 celulares subtraídos, somando 5.529 durante os sete primeiros meses de 2025.

No conjunto dos Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), a retração foi de 4,3% em julho e de 3,7% no acumulado de 2025, configurando o segundo melhor resultado da série histórica para o mês, com 3.591 casos, atrás apenas de 2023.

O número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs) caíram 13,8% em julho, passando de 275 para 237 casos. A produtividade policial reforça esse cenário: nos sete primeiros meses de 2025 foram 18.195 conduções em flagrante delito de todas as modalidades criminosas, entre elas crimes de homicídios, crimes patrimoniais, violência doméstica e tráfico de entorpecentes. Além da apreensão de 3.508 armas.

As estatísticas são consolidadas pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) da Secretaria de Defesa Social.