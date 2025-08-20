° / °

Duas mulheres morrem após acidente de moto no Agreste de Pernambuco

O acidente ocorreu após a condutora perder o controle da moto e colidir com o muro de um bar

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/08/2025 às 15:15

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru./Foto: Reprodução

Duas mulheres morreram após acidente de moto na tarde de terça-feira (19), no distrito de Couro Dantas, na Zona Rural de Riacho das Almas, no Agreste de Pernambuco. As vítimas foram identificadas como Rejane Maria dos Santos, de 47 anos, e Cláudia Floro da Silva, de 34 anos.

Testemunhas relataram que a moto estava sendo conduzida por Cláudia e ambas estavam sem o capacete.

O acidente aconteceu após a condutora perder o controle do veículo enquanto descia uma ladeira. Elas bateram contra a parede de um bar e morreram no local.

De acordo com a policia, a suspeita é de que o freio da motocicleta tenha falhado. Os corpos foram recolhidos pelo Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso esta sendo investigado pela Delegacia de Riacho das Almas. "investigações seguem em andamento ", declarou.

