Mulher é morta com golpes de faca por ex-companheiro em Serra Talhada

Segundo informações extraoficiais, a vítima, identificada como Maria Francisca de Moura Silva, foi golpeada com pelo menos 18 facadas. Autor do crime está foragido

O caso foi registrado pela 177ª Delegacia de Serra Talhada como feminicídio consumado. (Foto: Reprodução / Google Street View)

Uma mulher de 42 anos, identificada como Maria Francisca de Moura Silva, foi morta com golpes de faca pelo ex-companheiro na noite desta terça-feira (19), no bairro de Caiçarinha da Penha, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações extraoficiais, a vítima foi golpeada com pelo menos 18 facadas. O crime foi presenciado por um menor de idade, que estava na residência onde aconteceu o crime.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o autor do crime, um homem de 43 anos, está foragido.

Ainda segundo a corporação, o caso foi registrado pela 177ª Delegacia de Serra Talhada como feminicídio consumado.

“Um inquérito policial foi instaurado e qualquer informação que possa auxiliar na investigação, deve ser comunicada à ouvidoria da SDS, com garantia de sigilo absoluto ou à delegacia mais próxima. A ouvidoria está disponível de segunda a sexta das 07h às 19h pelos números: 0800-0815001 e (81) 9.9488-3455”, finaliza a nota da Polícia Civil de Pernambuco.