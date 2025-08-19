Conselho de Enfermagem aponta superlotação em hospital em Caruaru

Coren-PE aponta superlotação no Hospital Mestre Vitalino (Divulgação)

O Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (Coren-PE) realizou, nesta terça-feira (19), uma fiscalização no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. A vistoria identificou 42 pacientes internados em macas nos corredores da emergência.

De acordo com a equipe do Coren-PE, alguns pacientes estavam nessa condição há pelo menos três dias. Representantes do hospital informaram que a prática ocorre há cerca de um ano. Entre os pacientes, estão pessoas que aguardam cirurgias e casos clínicos que necessitam de leitos na emergência.

Na sala de observação cirúrgica, foram encontrados 29 pacientes, quando a capacidade é de 18 leitos, segundo o conselho. Na pediatria, havia 15 pacientes para 12 leitos disponíveis. A emergência, com capacidade para 95 leitos, atendia 182 pacientes no momento da inspeção.

O Hospital Mestre Vitalino recebe pacientes de 53 municípios, encaminhados pelo sistema de regulação da Secretaria Estadual de Saúde. A unidade não realiza atendimento de demanda espontânea. O hospital é administrado pela Organização Social de Saúde Hospital do Tricentenário desde 2015.

Segundo o Coren-PE, será elaborado um relatório técnico sobre os impactos da superlotação na assistência e nos riscos aos pacientes. O documento será enviado ao Ministério Público de Pernambuco para adoção de medidas.