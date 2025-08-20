Escola municipal é investigada por falta de condições de aulas em suas salas

Irregularidades no sistema de climatização da Escola Municipal Florestan Fernandes, na Zona Sul do Recife, são investigadas pelo MPPE. De acor com denúncia, alunos estariam tendo aula no laboratório e na biblioteca

Escola Florestan Fernandes, no Ibura (Reprodução/Google Street View)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) instaurou um procedimento administrativo para investigar irregularidades no sistema de climatização da Escola Municipal Florestan Fernandes, localizada no Ibura, Zona Sul do Recife. Segundo uma denúncia realizada ao órgão, por causa do calor nas salas, algumas turmas estariam tendo aulas no laboratório e na biblioteca da unidade de ensino.

“Pelos adesivos nas máquinas [de ar-condicionado], a manutenção deveria ter ocorrido em 07/11/2024, mas, mesmo com pedidos da gestão e respostas de links enviados pela Secretaria, ainda não aconteceu, de modo que o resultado é que as salas de aulas estão insalubres, com estudantes e professores passando mal, sem condições de situação didática”, diz trecho da manifestação anônima.

O procedimento administrativo foi aberto no dia 18 de agosto, pela Promotoria de Justiça da Capital (Educação). De acordo com a promotora responsável pelo caso, Gilka Maria Almeida Vasconcelos de Miranda, a Secretaria de Educação juntou aos autos um relatório técnico, emitido em 24 de abril de 2025 pelo técnico de refrigeração da Gusmão Engenharia, em que informa que os serviços de climatização da gestão foram concluídos.

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife disse que todas as unidades da rede municipal são climatizadas. “Conforme o próprio Procedimento Administrativo de acompanhamento do MPPE, a Secretaria já atestou a comprovação da manutenção dos equipamentos da Escola Florestan Fernandes em abril deste ano”, diz o posicionamento.

A Secretaria de Educação também afirmou que não há nenhum pedido de manutenção nas máquinas de ar-condicionado sem atendimento. A pasta também alegou que a última solicitação de manutenção por parte da gestão escolar foi atendida no dia 15/08/2025.