Nepotismo: MPPE pede exoneração de cunhada de prefeito no Agreste

Prefeitura de Brejão (Foto: Reprodução/Google Maps)

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou ao prefeito Saulo Maruim (PP), de Brejão, no Agreste do Estado, a exoneração imediata de Márcia Andreia Ferreira Gomes por nepotismo. Segundo o MPPE, ela é cunhada do prefeito e esposa de Marcos Aurélio Florentino de Barros, secretário de Administração da Prefeitura. Na atual gestão, ela é Assessora Técnica e Educacional.

Para o 2º Promotor de Justiça de Defesa da Cidadania de Garanhuns Bruno Miquelão Gottardi, que assina o pedido, “a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente até o terceiro grau de autoridade nomeante ou de servidor investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança”.

Por conta disso, o MPPE recomendou sua exoneração e solicitou que a Prefeitura de Brejão informasse a Promotoria de Justiça sobre o acatamento da recomendação.

“A não observância do conteúdo do documento poderá implicar na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, incluindo a instauração de inquérito civil e o ajuizamento de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, a fim de garantir a estrita observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública”, finaliza o texto.

A reportagem procurou a Prefeitura de Brejão, mas não obteve retorno.