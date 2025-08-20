Professora é investigada por agressão a criança de 4 anos em escola

Dois boletins de ocorrência relacionados ao caso foram registrados – um pela família da criança e outro pela escola

Professora é investigada por agredir aluno de 4 anos (Reprodução)

Uma professora é suspeita de bater com uma pilha de livros em uma criança de quatro anos, dentro de uma escola particular em Caxias de Sul, no Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (18).

Segundo informações do g1, um inquérito foi instaurado Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) da cidade. Dois boletins de ocorrência relacionados ao caso foram registrados – um pela família da criança e outro pela escola.

A professora, identificada como Leonice Batista dos Santos, de 49 anos, está sendo investigada por lesão corporal. A criança já foi encaminhada para exame de lesões.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver a professora gritando com a criança e, em seguida, o agredindo com uma pilha de livros. Na sequência, ela apoia os objetos em uma mesa, pega um papel para limpar o menino e o leva para lavar a boca.

Leonice foi demitida da Escola Infantil Xodó Da Vovó, que conta com cerca de 90 alunos matriculados. Ao g1, Cristhian Segatto Ferreira, diretor e proprietário da instituição de ensino, afirmou que ela trabalhava no local há seis anos, mas a segunda foi seu primeiro dia de volta após um afastamento de duas semanas por questões de saúde.

A professora chegou a enviar uma foto da criança machucada para a direção da escola, ainda na manhã da ocorrência, alegando que ela teria caído no banheiro. A escola, então, contatou os responsáveis, que optaram por levá-la ao dentista, que constatou o afrouxamento de seis dentes.

A gravidade dos ferimentos fez com que os pais do menino solicitassem a verificação das imagens das câmeras de segurança, onde a agressão foi constatada.

“Fomos completamente pegos de surpresa, o comportamento dela em sala de aula sempre foi de uma professora muito adorada pelas crianças, amável. Ela era uma pessoa extremamente emotiva sempre, derramava lágrimas para qualquer coisa. E, quando a gente mostrou a imagem pra ela, ela não teve nenhuma reação”, disse Ferreira.