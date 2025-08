Casal é assassinado em banca de jogo do bicho em Paulista

As vítimas foram alvejadas com disparos de arma de fogo por volta das 7h50 desta quinta-feira (31)

O crime aconteceu em plena luz do dia (Foto: Reprodução/@piscadrone)

Um casal foi assassinado a tiros dentro de uma banca de jogo do bicho na manhã desta quinta-feira (31), no bairro de Maranguape 1, em Paulista, no Grande Recife. As vítimas foram um homem de 33 anos e uma mulher de 34.

O crime aconteceu por volta das 7h50, na Avenida Colibri, uma das principais vias do bairro, e os alvos foram identificados como Alexsandro Anderson da Cruz Souza e Letícia Barbosa de Souza. Os dois foram alvejados por criminosos que ainda não foram identificados e fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas as vítimas já estavam mortas quando a viatura chegou no local. A Polícia Militar também esteve presente e interditou a cena do crime.

Os corpos do casal foram encaminhados para o Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que apura a autoria e motivação do crime.