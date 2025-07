Moradores de Jaboatão recebem chaves da casa própria através do Morar Bem PE

Moradores de Jaboatão recebem chave da casa própria por meio de programa do estado (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

“Foram 13 anos morando de aluguel, mas agora vou pagar por algo que é meu”. O relato é da técnica de enfermagem Angela Agnes, que recebeu a chave da casa própria no Condomínio Villa das Laranjeiras, em Jaboatão dos Guararapes, nesta quarta-feira (30). A entrega faz parte do programa Morar Bem – Entrada Garantida, do governo do estado.

Foram entregues 61 imóveis aos integrantes do programa, que receberam um subsídio de R$ 20 mil para aquisição do primeiro imóvel.

“As construtoras têm confiado no nosso projeto e lançado novos empreendimentos, que chegam justamente na vida daquelas pessoas que mais precisam e que jamais teriam condição de ter uma poupança para dar entrada no financiamento da casa própria. Com o Morar Bem PE nós combatemos o déficit habitacional do Estado entregando moradia digna para a população, como estamos fazendo aqui em Jaboatão”, disse a governadora Raquel Lyra.

“Hoje nós estamos entregando apartamentos a 61 pessoas, em sua maioria mulheres. Elas podiam pagar a parcela de um financiamento, mas não tinham como dar entrada, por isso que esse sonho ficava tão distante. Pernambuco nunca teve um programa em que o Governo do Estado investisse dinheiro, mas hoje nós temos mais de R$ 300 milhões previstos em orçamento anualmente para habitação de interesse social e isso faz toda a diferença”, afirmou a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Simone Nunes.

O presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, destacou que Jaboatão é, hoje, o terceiro município que mais financiou imóveis dentro do Morar Bem – Entrada Garantida . “Só aqui já são mais de 1.800 unidades contempladas. No Estado, são 12.500 famílias beneficiadas”, cravou o gestor. As moradias entregues em Jaboatão foram construídas pela MRV Engenharia.

MORAR BEM PE

O Morar Bem PE – Entrada Garantida foi lançado em 2023 e aprovou o cadastro de mais de 12 mil famílias em todo o estado. Para famílias com renda de até dois salários mínimos, o apoio estadual de até R$ 20 mil é somado a até R$ 55 mil do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) federal, viabilizando a compra de imóveis sem entrada em grande parte dos casos.