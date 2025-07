Mudança de trânsito causa impactos na Avenida Dr José Rufino, no Recife

Uma intervenção realizada pela CTTU e pela Emlurb alterou o trânsito na Avenida Doutor José Rufino, na Zona Oeste do Recife. (Marina Torres/DP Foto)

Uma intervenção realizada pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) e pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) alterou o trânsito na Avenida Doutor José Rufino, na Zona Oeste do Recife.



A mudança entrou em vigor na manhã desta quarta-feira (30) e e pretende facilitar o deslocamento de motoristas que trafegam diariamente pela área.



A principal alteração foi a implantação de um novo sistema de alças viárias entre a José Rufino e a BR-101, incluindo o trecho do viaduto que atravessa a rodovia.



O novo traçado adotou o modelo de “mão inglesa”, semelhante ao já utilizado em outros pontos da cidade, com o objetivo de eliminar cruzamentos diretos e reduzir pontos de conflito.

O novo traçado adotou o modelo de "mão inglesa" (crédito: Reprodução)

Com a mudança:



Quem vem de Tejipió agora pode acessar a BR-101 no sentido Caxangá pela alça à direita ou seguir em frente no sentido José Rufino;

Quem trafega pela José Rufino pode acessar a BR-101 pela alça à esquerda, também no sentido Caxangá, ou seguir em direção a Tejipió;

Motoristas que vêm de Prazeres passam a ter acesso direto tanto à via que leva ao bairro de Tejipió quanto à própria Avenida José Rufino.

A região tem grande circulação de veículos por ser ponto de ligação entre diversos bairros e corredores estratégicos da capital. “Aqui é uma área central. Passa carro para o Tipe, Seassa, Aeroporto, Cabo, Cavaleiro, Jaboatão. Então era muito engarrafado. Agora melhorou bastante”, afirmou o borracheiro Amaro Raimundo, de 77 anos, que trabalha no local há 40 anos.

“O fluxo de carros aqui é muito. Por isso aconteciam muitos engarrafamentos. Mas o trabalho foi muito bem feito, graças a Deus. A movimentação de veículos está fluindo perfeitamente. Com essa nova inversão da mão inglesa, os carros passam constantemente, sem problema nenhum”, completou.

Além do novo sistema viário, a obra incluiu a implantação de nova sinalização vertical e horizontal, instalação de semáforos, travessias para pedestres, ilhas de proteção, além de melhorias no sistema de drenagem e nas calçadas.

Equipes da CTTU seguem monitorando o comportamento do tráfego no local e orientando os condutores sobre os novos trajetos. A expectativa é de que, com a adaptação da população, a intervenção contribua para a redução dos congestionamentos recorrentes na região