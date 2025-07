Bebê achado no lixo: "Ele chegou bem sujo, com formigas e sinais de fome", diz enfermeira

O recém-nascido estava enrolado em um saco plástico, com o cordão umbilical ainda preso ao corpo. A rede de proteção foi acionada e caso segue sob investigação

Área com lixo foi local onde recém-nascido estava (Marina tORRES/dp)

O caso do bebê achado no lixo, nesta quinta (31), em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, mobilizou equipes de resgate e da rede de proteção à infância.

O recém-nascido foi encontrado enrolado em um saco plástico na calçada próxima à Afya Faculdade de Ciências Médicas, no bairro de Prazeres.

Segundo relatos de populares, o bebê foi localizado por uma estudante da instituição, por volta das 7h, ao chegar para as aulas.

A criança, do sexo masculino, ainda estava com o cordão umbilical preso ao corpo, o que indica que havia nascido recentemente.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados e levaram o recém-nascido ao Hospital Memorial Guararapes, na mesma localidade.

De acordo com a coordenadora de Enfermagem do SUS, Glória Pacheco, o bebê deu entrada na maternidade em condições de vulnerabilidade.

“Ele chegou bem sujo, com formigas e sinais de fome. Foi atendido, higienizado e encaminhado para o berçário. Aparentemente, está bem, sem sinais de sofrimento respiratório”, informou.

A criança está sendo alimentada com leite materno doado por meio do posto de coleta mantido pela maternidade.

“Temos um banco de leite no hospital, e o bebê está recebendo alimentação adequada a partir dessas doações”, completou a coordenadora.

O Serviço Social do hospital acionou os órgãos competentes da rede de proteção, incluindo o Conselho Tutelar, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), a Delegacia da Criança e do Adolescente e o serviço de acolhimento familiar.