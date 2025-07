Estado tem média diária de 45 casos de picada de escorpião; cuidado deve ser redobrado em agosto

Com o início do mês de agosto, os cuidados com aparições de escorpiões devem ser redobrados por conta do aumento da reprodução durante esse período

Espécies como o escorpião sul-africano de cauda grossa, que tem pinças pequenas, tem o veneno 10 vezes mais letal do que o escorpião dourado de Israel (Foto: Scorpiology/Reprodução)

De acordo com o coordenador de Zoonoses da Secretária de Saúde de Pernambuco (SES-PE), Francisco Duarte, a reprodução dos escorpiões se intensifica entre os meses de agosto e setembro por causa da alternância de dias chuvosos e ensolarados, que faz com baratas, principal alimento do aracnídeo, apareçam com maior frequência.

“Durante esses dois meses acontece o aumento da reprodução dos escorpiões por causa da alternância de chuva e sol, que faz com que as baratas saiam mais do esgoto para se alimentar. As baratas são os principais alimentos dos escorpiões. Com esse aumento de baratas fora dos esgotos, os escorpiões se alimentam e aproveitam para se reproduzir,” explicou

Pernambuco registrou 9.477 casos de ferroadas de escorpião, uma média mensal de 1.353 ocorrências. Caso esses números se mantenham, o estado contabilizará mais de 16 mil casos ao final do ano, ultrapassando os números de 2024 e 2023, quando foram registrados, respectivamente, 15.815 e 15.703 ocorrências.

Segundo Francisco Duarte, esses números estão associados à falta de cuidados domésticos da população, além da falta de saneamento ambiental.

“A proliferação dos escorpiões depende muito dos cuidados domésticos da população e do nosso saneamento ambiental. Isso porque, se conseguirmos tapar nossos ralos, evitar entulhos de construções, capinar áreas ao redor de nossas casas, podemos evitar essa quantidade de casos,” ressaltou.

Casos de riscos

Em Pernambuco, a espécie mais comum de escorpiões é o Tityus stigmurus, que provoca casos mais graves quando ferem crianças e idosos, por causa da baixa imunidade dessas duas faixas etárias.

“Quando crianças e idosos são picados por escorpiões, o ideal é que eles procurem uma unidade de saúde mais próxima para serem avaliados, pois a intoxicação dessas duas faixas etárias é muito rápida. Os primeiros sintomas são ardência no local da picada, muito suor e vômitos, detalhou Francisco Duarte.

Apesar dessas faixas etárias serem consideradas de maior risco, Francisco Duarte orienta que qualquer pessoa picada por escorpião deve procurar algum hospital, para evitar qualquer tipo de intercorrência.

Dicas e cuidados

Para evitar a proliferação dos escorpiões, a população deve ter alguns cuidados como: