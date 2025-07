Mulher denuncia importunação sexual cometida por operário de obra

A vítima, afirmou que estava em sua cozinha, no apartamento em frente à construção, quando foi surpreendida pela cena

No Recife

Homem se masturba em obra diante de moradora no Poço da Panela (Reprodução)

Uma moradora do bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, denunciou ter sido vítima de importunação sexual.

O caso ocorreu por volta das 12h30 de sábado (26), em plena luz do dia.

O suspeito é um homem que trabalhava nas obras de um condomínio residencial em construção, de uma empresa privada.

Segundo relato prestado à Polícia Civil, o trabalhador se masturbava de forma explícita e direcionada, com as calças arriadas, enquanto estava em um dos pavimentos do empreendimento.

A vítima, afirmou que estava em sua cozinha, no apartamento em frente à construção, quando foi surpreendida pela cena.

Ela conseguiu registrar o ato em vídeo, utilizando seu celular. De acordo com o boletim de ocorrência, registrado nesta quinta (31), o homem cobria parcialmente o rosto com um pano e, em determinado momento, teria até mesmo apontado o celular em direção à vítima, como se tentasse interagir com ela.

Constrangida com a situação, a moradora procurou a empresa responsável pela obra, apresentando as provas e pedindo providências imediatas, incluindo a identificação do funcionário. No entanto, segundo o depoimento, a resposta da construtora foi de "omissão".

Representantes da empresa, segundo ela, teriam alegado que "não poderiam se responsabilizar pelo caráter das pessoas", orientando que a vítima procurasse a polícia.

Ainda segundo a denunciante, a empresa não teria tomado nenhuma medida concreta até o momento, e o homem continuaria atuando normalmente no canteiro de obras.

A vítima relatou à polícia que está com sua rotina afetada e sente-se vulnerável, com medo de permanecer sozinha em casa. Apesar disso, afirmou não desejar ser encaminhada ao serviço de abrigamento do Estado.