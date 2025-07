Protesto por moradia complica tráfego na Avenida Norte, no Recife (Reprodução/Tv Globo)

Um protesto realizado na manhã desta quinta-feira (31) deixou o trânsito lento na Avenida Norte, na Zona Norte do Recife. A manifestação ocorre nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (Upinha 24h), em ambos sentidos, no bairro de Casa Amarela.

De acordo com relatos de populares, o ato seria motivado por reivindicações relacionadas à moradia. Manifestantes interditaram parte da via, o que gerou congestionamento e lentidão no fluxo de veículos na região.

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que foi acionada para a ocorrência e que uma equipe foi deslocada até o local com o objetivo de reorganizar o tráfego e minimizar os impactos para os motoristas. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma viatura foi enviada ao local para dar suporte.