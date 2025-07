Rodrigo Carvalheira presta depoimento em audiência de caso de esturpro

A audiência - a terceira e última do primeiro processo ao qual Carvalheira responde por estupro de vulnerável, ocorrido em 2019 - durou em torno de três horas e terminou perto das 13h. No corredor da 18ª Vara Criminal, vítimas e parentes aguardavam o fim da oitiva, mas foram retiradas para que o réu saísse

Réu Rodrigo Carvalheira prestou depoimento no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife (Crysli Viana/DP Foto)

Réu por estupros, Rodrigo Dib Carvalheira, de 35 anos, foi ouvido em audiência na manhã desta segunda-feira (28), no Fórum Desembargador Rodolfo Aureliano, no Recife, em um dos casos em que é acusado.

A audiência - a terceira e última do primeiro processo ao qual Carvalheira responde por estupro de vulnerável, ocorrido em 2019 - durou em torno de três horas e terminou perto das 13h. No corredor da 18ª Vara Criminal, vítimas e parentes aguardavam o fim da oitiva, mas foram retiradas para que o réu saísse.

Os atuais advogados de defesa de Rodrigo Carvalheira chegaram a pedir adiamento desta audiência alegando falta de tempo para acesso aos documentos do processo, mas o pedido foi negado. É a nona vez que a equipe de defesa do réu é trocada. Os advogados e o réu saíram sem conversar com a imprensa; o processo corre em segredo de justiça.

Atualmente, existem três processos em curso contra Rodrigo Carvalheira. Outros dois - ocorridos desde 2006 - já prescreveram e outro mais recente foi arquivado pelo Ministério Público em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

As vítimas relatam situações similares: estavam sob uso de álcool e/ou foram dopadas pelo réu. Carvalheira chegou a ser preso no ano passado por tentar atrapalhar as investigações.

PROTESTO

Um grupo de mulheres fez um ato em frente ao Fórum, localizado no bairro da Joana Bezerra, área central da capital pernambucana. São vítimas, mães de vítimas e outras mulheres que se solidarizam. A mobilização pede a punião do réu e o fim da cultura de estupro.