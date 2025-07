Familiares denunciam morte de bebê e interditam Abdias de Carvalho, no Recife

Os dois sentidos da via ficaram interditados (Foto: Reprodução/Instagram)

Um protesto interditou todas as faixas da Avenida Abdias de Carvalho, no bairro dos Torrões, na Zona Oeste do Recife, no final da tarde desta quarta-feira (23). A ação foi movida por familiares e vizinhos do bebê Bernardo, de 7 meses, que morreu aguardando uma vaga na UTI do Hospital Barão de Lucena, na Iputinga.

Manifestantes atearam fogo em pneus e impediram a passagem de veículos, exceto ambulâncias. Eles alegam que houve um erro médico, que causou a morte da vítima, diagnosticada com bronquiolite.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou as chamas e liberou a via às 18h25. A Polícia Militar também esteve presente no local.

Bernardo foi internado no dia 12 de junho em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro dos Torrões e foi transferido para o Hospital Barão de Lucena dois dias depois. No entanto, foi dito à família que não havia leitos de UTI para receber a criança, que foi levada para um hospital em Goiana.

De acordo com familiares, a unidade hospitalar não contava com um cirurgião torácico, responsável para fazer o atendimento devido. O bebê morreu na terça-feira (22), após passar por quatro intubações.

O corpo de Bernardo foi levado pela família para o Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro. A família questiona a causa da morte e afirma que o bebê não necessitava de nenhuma cirurgia.